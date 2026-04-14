Спалах АЧС підтвердили лабораторно

У Чернівецькому районі зафіксували випадок африканської чуми свиней серед диких свиней. Про це повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби.

Вірус виявили у тварин, знайдених мертвими в польових угіддях села Стрілецький Кут Мамаївської громади. Діагноз підтвердила Івано-Франківська регіональна лабораторія після проведення відповідних досліджень.

У зв'язку з цим державна протиепізоотична комісія оголосила осередком захворювання територію польових угідь зазначеного населеного пункту.

Визначено зони карантину і обмежень

До зони захисту в радіусі трьох кілометрів включено села Стрілецький Кут і Біла, а також частину міста Чернівці.

Зона нагляду охоплює ширшу територію – населені пункти в межах десяти кілометрів, зокрема громади Мамаївську, Кіцманську, Кам'янську та Горішньошеровецьку, а також саме місто Чернівці.

Зверніть увагу! У цих зонах проведуть облік поголів'я свиней у господарствах і перевірять умови їх утримання. Карантинні обмеження діятимуть щонайменше 40 днів після виконання всіх необхідних ветеринарно-санітарних заходів і рішення відповідної комісії.

