На Днепропетровщине африканская чума свиней

В селе Очеретоватое Самаровского района Днепропетровской области зафиксирован случай африканской чумы свиней. Об этом сообщает областное главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Заболевание подтвердили 17 марта 2026 года по результатам лабораторного исследования проб от погибших свиней вьетнамской породы.

Обратите внимание! В связи с этим местная противоэпизоотическая комиссия объявила населенный пункт неблагополучным и определила его зоной защиты. Также сформирована зона наблюдения, в которую вошли ряд населенных пунктов Самаровского и Днепровского районов.

В очаге заболевания уже проводятся мероприятия для локализации инфекции и недопущения ее дальнейшего распространения.

Важно! В то же время для субъектов хозяйствования, которые занимаются разведением и содержанием свиней, введены ограничения. В частности, им запрещено осуществлять хозяйственные связи с территорией, где зафиксирована вспышка.

