На Днепропетровщине африканская чума свиней
В селе Очеретоватое Самаровского района Днепропетровской области зафиксирован случай африканской чумы свиней. Об этом сообщает областное главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Заболевание подтвердили 17 марта 2026 года по результатам лабораторного исследования проб от погибших свиней вьетнамской породы.
Обратите внимание! В связи с этим местная противоэпизоотическая комиссия объявила населенный пункт неблагополучным и определила его зоной защиты. Также сформирована зона наблюдения, в которую вошли ряд населенных пунктов Самаровского и Днепровского районов.
В очаге заболевания уже проводятся мероприятия для локализации инфекции и недопущения ее дальнейшего распространения.
Важно! В то же время для субъектов хозяйствования, которые занимаются разведением и содержанием свиней, введены ограничения. В частности, им запрещено осуществлять хозяйственные связи с территорией, где зафиксирована вспышка.
Цены на свиней убойных кондиций в Украине выросли до 73 – 74 гривен за килограмм, средневзвешенная цена составляла 73 гривны 25 копеек за килограмм.
Ожидается дальнейшее повышение цен из-за различных факторов, в частности повышение цен на курятину в ЕС и восстановление котировок свинины на европейском рынке.