Отрасль в кризисе: поголовье падает, производство убыточное

В Украине наблюдается устойчивое сокращение поголовья овец, сообщает Delo.ua. По состоянию на начало 2026 года оно составляет около 760 тысяч голов, что более чем на 13% меньше, чем годом ранее.

Смотрите также В ЕС против этого продукта: Украина резко сокращает производство и экспорт

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, отрасль пока остается убыточной как в производстве мяса, так и шерсти. Поэтому правительство не оперирует оптимистичными прогнозами относительно потенциальных доходов овцеводства, которые ранее оценивались на уровне десятков миллиардов долларов.

В то же время экспорт продукции отрасли остается ограниченным. Поставки живых овец и баранины составляют лишь около 2–2,2 миллиона долларов США в год и ориентированы преимущественно на рынки Ближнего Востока и Северной Африки, в частности Объединенные Арабские Эмираты, Иорданию, Ливан и Ливию.

Ставка на восстановление: поддержка и новые программы

Несмотря на сложную ситуацию, овцеводство включено в Государственную программу развития животноводства до 2033 года. Она предусматривает восстановление поголовья, повышение производительности и расширение экспортных возможностей отрасли.

Также планируется адаптация производства к стандартам Европейского Союза и повышение качества продукции. Государство уже внедряет ряд инструментов поддержки: частичную компенсацию стоимости племенных животных, дотации на содержание маточного поголовья, возмещение расходов на строительство и реконструкцию ферм, а также удешевление кредитов.

Обратите внимание! В 2026 году аграрии могут рассчитывать на компенсацию до 25% стоимости объектов, а для хозяйств в прифронтовых регионах - до 50%. Кроме этого, предусмотрены прямые дотации за содержание поголовья, что должно стимулировать постепенное восстановление отрасли.

Минус 215 тысяч голов за год: что происходит со скотом в Украине?