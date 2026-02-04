Чому в Україні утворився дефіцит меду?

Ціни на український мед у вітчизняних торговельних мережах нині перевищують ціни на той самий продукт у Німеччині, повідомляє "Комерсант Український". Водночас споживачі в Україні стикаються з обмеженим вибором сортів через дефіцит, спричинений неврожаєм і зростанням експорту.

Після оновлення торгівельної угоди з Європейським Союзом безмитна квота на експорт українського меду зросла до 35 тисяч тонн, що майже у шість разів більше, ніж у 2021 році. Це розширило можливості для виробників, однак скоротило пропозицію на внутрішньому ринку, оскільки торішній урожай виявився значно нижчим за середній.

За словами керівника компанії "Мед України" та члена правління Асоціації експортерів і переробників меду Едуарда Кричфалушія, Україна у 2025 році зібрала лише близько половини звичних обсягів меду. На медозбір негативно вплинули холодна весна, затяжні дощі, посуха в південних регіонах, а також бойові дії та релокація пасічників із традиційно продуктивних областей.

У результаті врожайність з однієї бджолосім’ї знизилася з 80 – 100 кілограмів у попередні роки до 40 – 60 кілограмів, а подекуди – до 15 кілограмів. Найбільше постраждали акацієвий, липовий та гречаний меди, які нині або обмежені в продажу, або поступово зникають із масового сегмента.

Дефіцит вплинув на ціну меду

Дефіцит уже позначився на цінах: український мед на внутрішньому ринку коштує дорожче, ніж у країнах Європейського Союзу. Водночас виробники не можуть швидко переорієнтувати експортні обсяги через чинні контракти та ризик втрати традиційних ринків збуту.

Основними покупцями українського меду залишаються Німеччина, Польща та Франція. Загальний обсяг експорту у 2025 році становив 50,5 тисяч тонн, що додатково посилило тиск на внутрішній ринок.

