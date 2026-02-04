Почему в Украине образовался дефицит меда?

Цены на украинский мед в отечественных торговых сетях сейчас превышают цены на тот же продукт в Германии, сообщает "Коммерсант Украинский". В то же время потребители в Украине сталкиваются с ограниченным выбором сортов из-за дефицита, вызванный неурожаем и ростом экспорта.

После обновления торгового соглашения с Европейским Союзом беспошлинная квота на экспорт украинского меда выросла до 35 тысяч тонн, что почти в шесть раз больше, чем в 2021 году. Это расширило возможности для производителей, однако сократило предложение на внутреннем рынке, поскольку прошлогодний урожай оказался значительно ниже среднего.

По словам руководителя компании "Мед Украины" и члена правления Ассоциации экспортеров и переработчиков меда Эдуарда Кричфалушия, Украина в 2025 году собрала лишь около половины привычных объемов меда. На медосбор негативно повлияли холодная весна, затяжные дожди, засуха в южных регионах, а также боевые действия и релокация пасечников с традиционно продуктивных областей.

В результате урожайность с одной пчелосемьи снизилась с 80 – 100 килограммов в предыдущие годы до 40 – 60 килограммов, а иногда – до 15 килограммов. Больше всего пострадали акациевый, липовый и гречишный мед, которые сейчас или ограничены в продаже, или постепенно исчезают из массового сегмента.

Дефицит повлиял на цену меда

Дефицит уже сказался на ценах: украинский мед на внутреннем рынке стоит дороже, чем в странах Европейского Союза. В то же время производители не могут быстро переориентировать экспортные объемы через действующие контракты и риск потери традиционных рынков сбыта.

Основными покупателями украинского меда остаются Германия, Польша и Франция. Общий объем экспорта в 2025 году составил 50,5 тысяч тонн, что дополнительно усилило давление на внутренний рынок.

