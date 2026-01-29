Почему живец свиней начал дорожать в январе?

В Украине в конце января 2026 зафиксировано восстановление цен на живых свиней убойных кондиций, сообщает ассоциация "Свиноводы Украины" со ссылкой на отраслевые наблюдения. По результатам торгов в минувшую пятницу цены на свинину в живой массе выросли на 2 – 7 гривен за килограмм.

Основные товарные партии в течение недели закупались по цене от 66 до 68 и более гривен за килограмм, а наиболее распространенным предложением в регионах стала цена 67 гривен за килограмм. Средневзвешенный показатель достиг 67,30 гривны за килограмм, что на 9,1% превышает предыдущий уровень.

Аналитики связывают ценовой рост с уменьшением давления со стороны переходных остатков животных с повышенной убойной массой. Избыточные партии, которые не были реализованы во время праздничного периода, постепенно покинули рынок, вследствие чего средняя убойная масса и общее предложение вернулись к стандартным значениям.

Обратите внимание! Хотя прогнозы относительно дальнейшей динамики цен пока озвучивают не все заготовители, их ожидания преимущественно совпадают – большинство операторов рынка рассчитывает на дальнейшее укрепление котировок. В то же время заметного оживления торговой активности пока не наблюдается, что участники рынка считают типичным для этого сезона, характеризуя ход торгов как стабильный и плановый.

