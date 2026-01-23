Украина получила больше выручки за меньшие объемы

По данным таможенной статистики, в 2025 году экспорт мяса птицы из Украины уменьшился на 1,8 процента и составил 458,1 тысячи тонн, сообщает "Союз птицеводов Украины". В то же время валютная выручка достигла 1 миллиарда 149,1 миллиона долларов США, что на 13,7 процента больше, чем годом ранее.

Из этого объема 18,4 тысячи тонн пришлось на готовые продукты из мяса птицы общей стоимостью 58 миллионов долларов США. Рост доходов на фоне сокращения поставок свидетельствует о повышении средней экспортной цены и благоприятную ценовую ситуацию на внешних рынках в течение года.

Основными покупателями украинского мяса птицы оставались Нидерланды, Саудовская Аравия, Великобритания и Словакия. Доля экспорта в страны Европейского Союза составила 30,6 процента от общего объема, что подтверждает ключевую роль европейского рынка, Ближнего Востока и Великобритании в формировании спроса.

Интересно! Эксперты объясняют рост экспортной выручки повышением средних цен и увеличением доли продукции с большей добавленной стоимостью. Кроме того, украинские производители постепенно переориентируются на более платежеспособные рынки, что помогает компенсировать логистические расходы и сохранять прибыльность на фоне роста себестоимости производства.

