Польські компанії зайняли ключові позиції

Після початку повномасштабної війни український ринок мінеральних добрив зазнав суттєвих змін. Провідні польські компанії – Grupa Azoty та Anwil – стали основними постачальниками продукції, фактично замінивши російських виробників, повідомляє WNP.pl.

За даними польських аналітиків, саме ці компанії отримали найбільшу вигоду від виходу Росії з українського ринку. Ситуація також ускладнилася через пошкодження українських підприємств: наприкінці минулого року працювали лише два з шести основних заводів через перебої з постачанням газу.

Експорт добрив із Польщі продовжує зростати, адже український ринок потребує стабільних поставок для підтримки аграрного виробництва.

Попит залишається високим через агросектор

Стійкий попит на мінеральні добрива в Україні пояснюється значною роллю сільського господарства в економіці. Країна володіє значною часткою світових запасів чорнозему, що робить живлення культур критично важливим для врожайності.

Насамперед це стосується ключових культур – пшениці, кукурудзи та ячменю, які потребують достатнього внесення добрив для стабільного виробництва.

Зверніть увагу! Експерти прогнозують, що потреба в добривах залишатиметься високою і надалі. Це, своєю чергою, забезпечує польським виробникам сильні позиції на українському ринку в середньостроковій перспективі.

