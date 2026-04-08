Підроблена агрохімія під виглядом відомих брендів

Правоохоронці припинили діяльність організованих груп, які налагодили виробництво та збут фальсифікованих засобів захисту рослин по всій Україні, повідомили у Офісі Генерального прокурора. Йдеться про гербіциди, інсектициди, фунгіциди та інші пестициди, які виготовляли у підпільних умовах.

Дивіться також Блокада Ормузької протоки загрожує українському зерну: чи чекати дефіциту продуктів

Схема діяла щонайменше рік і була задокументована з травня 2025 року. Продукцію виробляли у спеціально облаштованих приміщеннях і продавали під замовлення, маскуючи її під відомі міжнародні бренди, зокрема CORTEVA.

Для створення ілюзії оригінальної продукції зловмисники використовували вживану тару, яку скуповували у фермерів. Водночас вміст ємностей не відповідав заявленому складу. За даними слідства, до сумішей могли додавати цемент та інші небезпечні компоненти, що становлять загрозу для ґрунтів, врожаю та довкілля.

Обшуки, вилучення та підозри організаторам

Фальсифікат реалізовували агропідприємствам і приватним покупцям по всій Україні. Продажі здійснювали через інтернет, зокрема через месенджери та онлайн-платформи, а доставку – поштовими сервісами або під час особистих зустрічей.

31 березня 2026 року правоохоронці провели 15 обшуків у Черкаській та Миколаївській областях. У результаті вилучено понад 1000 ємностей із контрафактною продукцією, близько 6500 літрів підроблених засобів, обладнання, хімічні речовини, поліграфію, тару та грошові кошти.

Шістьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру за незаконне використання знаків для товарів і послуг, вчинене організованою групою. Розслідування триває.

Світові постачання добрив в Україну під загрозою: як впливає війна на Близькому Сході