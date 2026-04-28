Миндаль выращивают в нетипичных климатических условиях

На базе Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины вблизи Киева создали самый северный миндальный сад, сообщает президент Украинской ореховой ассоциации Геннадий Юдина. Насаждения заложили выше 50-й параллели– это необычно для этой культуры, которая традиционно нуждается в более теплом климате.

Работы проводили под руководством исполняющего обязанности директора учреждения Николая Бублика и кандидата сельскохозяйственных наук Виктора Соболя. Для сада выбрали современные самоплодные сорта испанской селекции.– Пента, Макако и Лауренне, которые уже внесены в Государственный реестр сортов Украины. Дополнительно опробуют сорта Даймар и Вайро.

Сад заложен по схеме 5 на 3 метра. В настоящее время специалисты работают над формированием кроны деревьев., применяя улучшенно-вазовидный тип, что должно обеспечить эффективное плодоношение.

Новые возможности для аграрного бизнеса

По словам президента Украинской ореховой ассоциации Геннадия Юдина, результаты исследований последних лет свидетельствуют о перспективности выращивания миндаля в Украине даже в более северных регионах.

Современные сорта испанской селекции пользуются стабильным спросом благодаря самоплодию и высокой урожайности. Это делает миндаль привлекательной культурой для аграриев., ищущих новые ниши с высокой рентабельностью.

Кроме того, запуск проекта совпал с расширением государственных программ поддержки. Правительство увеличило перечень областей, где можно получить гранты для закладки промышленных миндальных садов, что может провоцировать дальнейшее развитие отрасли.

Обратите внимание! Ранее Кабмин включил миндаль и шиповник в список культур, на какие аграрии могут получить гранты в рамках государственной программы развития садоводства. Об этом рассказал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Цены на фисташки резко взлетели: ЮАР наращивает производство

Цены на фисташки резко выросли из-за перебоев с поставками из Ирана, в то время как ЮАР планирует наращивать производство для занятия части рынка.

Karoo Pistachios в ЮАР стремится увеличить производство до 60 тысяч тонн за следующее десятилетие, что может сделать страну одним из крупнейших экспортеров фисташек.

Регион Кару имеет климат, подобен Ближнему Востоку, что способствует выращиванию этой культуры. В то же время, развитие отрасли требует значительных инвестиций и стабильных урожаев в долгосрочной перспективе. Несмотря на риски, производители рассматривают фисташки как перспективное направление, способен создать новые рабочие места и укрепить аграрный сектор страны.