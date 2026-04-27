Рекордный урожай зерновых в мире

Аналитики Международного совета по зерну (IGC) прогнозируют, что в 2025/26 маркетинговом году глобальное производство основных зерновых культур достигнет 2,474 миллиарда тонн, сообщает World-Grain.com. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим сезоном.

В частности, урожай пшеницы оценивается на уровне 845 миллионов тонн, что на 5% превышает прошлогодний показатель. В то же время производство кукурузы может установить новый рекорд – 1,324 миллиарда тонн, продемонстрировав рост на 7%.

Такие показатели свидетельствуют о благоприятной конъюнктуре рынка и высокий уровень производства в ведущих аграрных странах.

Почему после рекорда возможно падение?

Несмотря на положительные ожидания на текущий сезон, уже в 2026/27 маркетинговом году эксперты прогнозируют снижение мирового производства зерновых примерно на 2% – до 2,414 миллиарда тонн.

Среди ключевых факторов риска – неопределенность с обеспечением удобрениями и решения аграриев по их использованию, особенно в странах Южного полушария. Это может ограничить потенциал урожайности и повлиять на глобальные балансы.

В то же время потребление зерновых продолжит расти уже четвертый год подряд, хотя темпы этого роста замедлятся. Объемы мировой торговли, по прогнозам, останутся стабильными – около 448 миллионов тонн.

Отдельно стоит отметить рынок сои: в 2026/27 сезоне ожидается рекордный урожай на уровне 441 миллион тонн. Это станет возможным благодаря расширению посевных площадей и повышению урожайности в ключевых странах-производителях, а объемы торговли могут вырасти до 191 миллиона тонн.

