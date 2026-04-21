Імпортні постачання посилюють конкуренцію

На світові ринки вже виходять перші партії яблук із Бразилії, Чилі та Південно-Африканської Республіки, повідомляє AgroTimes. Особливо активною є Бразилія, де врожай цього сезону зріс приблизно на 20% і характеризується високою якістю.

Додатковим фактором тиску залишаються значні запаси яблук у Польщі, які також поступово надходитимуть у продаж. У результаті пропозиція на ринку суттєво зросте і накладеться на залишки української продукції.

Як зазначає Володимир Гуржій, така ситуація формує надлишок пропозиції, що автоматично посилює конкуренцію та створює передумови для зниження цін.

Сезонний фактор і ризики для українських експортерів

Додаткову складність створює сезонність: українські яблука зі сховищ виходять на ринок одночасно зі свіжою продукцією з Південної півкулі. За однакової вартості покупці переважно обирають більш свіжий імпортний товар.

Це підвищує вимоги до якості українських яблук і суттєво ускладнює переговори з покупцями. Крім того, країни-експортери, такі як Південно-Африканська Республіка, Чилі та Нова Зеландія, постачають на глобальний ринок у десятки разів більше продукції, ніж Україна.

У таких умовах вікно для вигідного продажу суттєво звужується. Затримка з реалізацією може призвести до накопичення запасів і подальшого падіння цін на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Зверніть увагу! Раніше повідомлялося, що у 2025 календарному році Україна вперше з 2017 року зафіксувала негативне сальдо зовнішньої торгівлі яблуками – імпорт перевищив експорт як у фізичних обсягах, так і у грошовому вимірі.

