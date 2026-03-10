Как изменились цены на овощи и фрукты за неделю

На прошлой неделе на украинском рынке овощей преобладала тенденция к снижению цен, сообщает EastFruit. Больше всего подешевели отдельные популярные позиции из так называемого "борщевого набора".

В частности, продолжили падать цены на белокочанную капусту (с 9 – 11 до 8 – 11 гривен за килограмм), а также снизилась стоимость картофеля (с 12 – 15 до 12 – 14 гривен за килограмм). Более активные продажи моркови из хранилищ также способствовала снижению цен на этот овощ (с 12 – 15 до 10 – 14 гривен за килограмм).

Вторую неделю подряд дешевеют помидоры (с 110 – 135 до 110 – 125 гривен за килограмм). В то же время на рынке огурцов наблюдалось расширение диапазона цен (с 120 – 170 до 100 – 180 гривен за килограмм).

Кроме того, снизились цены на цветную капусту (с 155 – 165 до 125 – 145 гривен за килограмм) и брокколи (с 160 – 170 до 125 – 135 гривен за килограмм). Подешевели также пекинская капуста (с 25 – 35 до 25 – 30 гривен за килограмм) и чеснок (с 115 – 125 до 100 – 120 гривен за килограмм). При этом украинский чеснок постепенно теряет позиции на внутреннем рынке, уступая более дешевой продукции из Китая.

Обратите внимание! В сегменте зелени продолжает дешеветь салат (с 200 – 230 до 180 – 200 гривен за килограмм). В то же время цены на зеленый лук (с 145 – 155 до 190 – 210 гривен за килограмм) и укроп (с 195 – 205 до 200 – 220 гривен за килограмм) наоборот выросли.

Как изменились цены на фрукты?

Во фруктовом сегменте зафиксировали снижение цен на цитрусовые. В то же время гранат и авокадо подорожали, тогда как хурма стала дешевле.

Кроме того, на рынке винограда расширился диапазон цен (с 60 – 170 до 55 – 260 гривен за килограмм), тогда как на землянику садовую он наоборот сузился (с 320 – 450 до 380 – 420 гривен за килограмм).

