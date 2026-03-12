Украинские производители яблок выходят на рынок Индии

Председатель общественного союза "Укрсадвинпром" Владимир Печко рассказал, что украинские производители яблок могут выйти на новый большой рынок сбыта – Индию, сообщает delo.ua. После успешной тестовой поставки продукции садоводы получили возможность заключать контракты и налаживать регулярный экспорт.

По словам специалиста, пробная партия украинских яблок, которую ранее отправили в Индию, подтвердила соответствие продукции требованиям местного рынка.

Эксперт отметил, что Украина имеет значительный потенциал для экспорта яблок в эту страну. Сейчас украинские производители имеют примерно тысячу контейнеров экспортно ориентированных яблок, однако этот объем поставляется на разные рынки. В частности, украинские яблоки экспортируют в страны Ближнего Востока и Европы, среди которых Дубай, Великобритания и Швеция.

Реально мы могли бы поставлять в Индию около 500 контейнеров яблок в год. Общая стоимость такого экспорта может составлять примерно 500 миллионов гривен,

– отметил Печко.

По данным международных исследований, Индия ежегодно импортирует около 500–560 тысяч тонн яблок на сумму более 400 миллионов долларов США. Основными поставщиками этой продукции на индийский рынок являются Иран, Турция, Афганистан и Соединенные Штаты Америки.

В то же время объемы украинского экспорта яблок пока значительно меньше. В сезоне 2024–2025 годов Украина поставила на внешние рынки лишь 16,8 тысячи тонн яблок на сумму 10,1 миллиона долларов США. В отрасли ожидают, что полноценный экспорт украинских яблок в Индию может начаться уже со следующего года.

Обратите внимание! В то же время пока часть садоводов больше ориентируется на внутренний рынок, где цены на продукцию часто выше, чем на внешних рынках. Кроме того, развитие экспорта в Индию усложняет длительная логистика. Доставка яблок в эту страну занимает примерно два месяца, что делает поставки в конце сезона более рискованным.