Магазин допоміг зібрати колекцію екзотичного насіння

Українець Артем Гурічев, який запланував створити власний сад екзотичних фруктів, поділився на своїй сторінці у Threads несподіваною історією співпраці з працівниками одного з українських супермаркетів. Чоловік розповів, що раніше купував у магазині різні екзотичні фрукти, а вдома обережно відбирав із них насіння для подальшого вирощування.

Дивіться також Посівна стартувала на півдні: які культури у пріоритеті аграріїв

Згодом він вирішив поекспериментувати і звернувся до мережі з незвичним запитом — поцікавився, чи можуть працівники поділитися насінням зі списаних фруктів.

Початок історії з насінням / Фото Threads

За словами автора допису, він не розраховував на позитивну відповідь і очікував максимум відмову. Однак реакція магазину виявилася зовсім іншою.

Чесно, очікував максимум "вибачте, ні". Але менеджер такий: "Звісно, зберемо!",

– розповів чоловік.

Менеджер супермаркету відповів, що таку ідею можна реалізувати, і пообіцяв зібрати насіння. Коли Артем прийшов до магазину, на нього вже чекав пакет із насінням екзотичних фруктів.

Насіння було дбайливо зібране та запаковане / Фото Threads

Автор історії в жарт зазначив, що тепер "Сільпо" можна вважати офіційним постачальником для його майбутнього екзотичного саду. Публікація швидко привернула увагу користувачів соцмереж, які відзначили креативний підхід покупця та відкритість магазину до незвичних прохань клієнтів. Чоловік пообіцяв згодом поділитися результатами вирощування саду з насіння.

Чи можна в Україні втратити право на приватизацію землі?