Магазин помог собрать коллекцию экзотических семян

Украинец Артем Гуричев, который запланировал создать собственный сад экзотических фруктов, поделился на своей странице в Threads неожиданной историей сотрудничества с работниками одного из украинских супермаркетов. Мужчина рассказал, что раньше покупал в магазине различные экзотические фрукты, а дома осторожно отбирал из них семена для дальнейшего выращивания.

Впоследствии он решил поэкспериментировать и обратился к сети с необычным запросом - поинтересовался, могут ли работники поделиться семенами из списанных фруктов.

Начало истории с семенами / Фото Threads

По словам автора сообщения, он не рассчитывал на положительный ответ и ожидал максимум отказ. Однако реакция магазина оказалась совсем другой.

Честно, ожидал максимум "извините, нет". Но менеджер такой: "Конечно, соберем!",

– рассказал мужчина.

Менеджер супермаркета ответил, что такую идею можно реализовать, и пообещал собрать семена. Когда Артем пришел в магазин, его уже ждал пакет с семенами экзотических фруктов.

Семена были бережно собраны и упакованы / Фото Threads

Автор истории в шутку отметил, что теперь "Сильпо" можно считать официальным поставщиком для его будущего экзотического сада. Публикация быстро привлекла внимание пользователей соцсетей, которые отметили креативный подход покупателя и открытость магазина к необычным просьбам клиентов. Мужчина пообещал впоследствии поделиться результатами выращивания сада из семян.

