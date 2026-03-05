Можно ли потерять право на приватизацию земли?

Право на бесплатную приватизацию земли можно потерять в случае несоблюдения определенных условий, сообщает "Земельный фонд Украины". Кроме того, в процессе приватизации можно пропустить важные моменты.

Основные причины потери права на приватизацию:

Земля уже была приватизирована ранее – каждый гражданин Украины имеет право бесплатно приватизировать землю только один раз в каждой категории (для строительства, садоводства, личного крестьянского хозяйства и т.д.).

Неоформленное или утраченное членство в кооперативе или садоводческом товариществе – если вы не можете подтвердить пользование землей, вам могут отказать.

– если вы не можете подтвердить пользование землей, вам могут отказать. Отказ местного совета или военной администрации – в связи с градостроительными ограничениями или изменением целевого назначения участка.

– в связи с градостроительными ограничениями или изменением целевого назначения участка. Наличие обременений или судебных споров – если земля находится под арестом, ее невозможно приватизировать.

– если земля находится под арестом, ее невозможно приватизировать. Пропуск сроков подачи документов – если вы получили разрешение на разработку документации, но не оформили кадастровый номер и право собственности, процесс может быть отменен.

Как не потерять возможность приватизировать участок?

Для начала надо убедиться, что вы не использовали свое право на бесплатную приватизацию. Кроме того, обратите внимание на следующие моменты:

Оформите документы на право пользования участком (решение кооператива, справки, договоры).

Регулярно проверяйте статус земли в Госгеокадастре, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Оформляйте все документы без задержек, чтобы не потерять разрешение.

