Можно ли что-то построить на землях пая по закону?

Переоформить пай (то есть земельную долю, полученную в результате паевания коллективной собственности на землю) непосредственно на участок под застройку – невозможно в прямом смысле, сообщает "Земельный фонд Украины". Однако есть законные пути, которые позволяют использовать пай для получения или оформления участка под застройку.

Выкуп или обмен земельного участка является одним из таких путей. Если пай в вашей собственности, вы можете продать его (или обменять) на земельный участок под застройку. Для этого пай должен быть выделен в натуре (на местности) и зарегистрирован как отдельный участок.

Также можно изменить целевое назначение земли. Если вы уже выделили пай в собственность (имеете кадастровый номер), тогда можно подать заявку на изменение целевого назначения с "для ведения товарного сельхозпроизводства" на "для индивидуального жилищного строительства" или "для ведения личного крестьянского хозяйства" (что иногда допускает застройку).

Важно! Это возможно, если участок находится в пределах населенного пункта или близко к нему. Нужно утвердить детальный план территории (ДПТ) или генеральный план, если такого нет.

Каким образом еще можно построить какие-то сооружения?

Землю можно оформить как личное крестьянское хозяйство. Некоторые местные советы могут согласовать изменение назначения на ОСГ, где можно строить жилой дом (но не всегда разрешается по закону - зависит от локации). Этот вариант немного легче изменения на "под застройку", но тоже требует согласований.

Также землю можно включить в границы населенного пункта. Если пай за пределами населенного пункта, возможно инициировать его включение в границы – тогда становится легче изменить целевое назначение и застроить. Это долгий и не всегда успешный путь, но работает при поддержке местных властей.

Важно! Прямое "переоформление" пая на участок под застройку юридически невозможно. Но через выделение, изменение целевого назначения или обмен – вполне реально.

