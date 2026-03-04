Чи можна щось збудувати на землях паю за законом?

Переоформити пай (тобто земельну частку, отриману внаслідок паювання колективної власності на землю) безпосередньо на ділянку під забудову – неможливо в прямому сенсі, повідомляє "Земельний фонд України". Однак є законні шляхи, які дозволяють використати пай для отримання або оформлення ділянки під забудову.

Викуп або обмін земельної ділянки є одним із таких шляхів. Якщо пай у вашій власності, ви можете продати його (чи обміняти) на земельну ділянку під забудову. Для цього пай має бути виділений у натурі (на місцевості) та зареєстрований як окрема ділянка.

Також можна змінити цільове призначення землі. Якщо ви вже виділили пай у власність (маєте кадастровий номер), тоді можна подати заявку на зміну цільового призначення з "для ведення товарного сільгоспвиробництва" на "для індивідуального житлового будівництва" або "для ведення особистого селянського господарства" (що іноді допускає забудову).

Важливо! Це можливо, якщо ділянка знаходиться в межах населеного пункту або близько до нього. Потрібно затвердити детальний план території (ДПТ) або генеральний план, якщо такого немає.

Яким чином ще можна побудувати якісь споруди?

Землю можна оформити як особисте селянське господарство. Деякі місцеві ради можуть погодити зміну призначення на ОСГ, де можна будувати житловий будинок (але не завжди дозволяється за законом — залежить від локації). Цей варіант трохи легший за зміну на "під забудову", але теж вимагає погоджень.

Також землю можна включити у межі населеного пункту. Якщо пай за межами населеного пункту, можливо ініціювати його включення в межі – тоді стає легше змінити цільове призначення і забудувати. Це довгий і не завжди успішний шлях, але працює при підтримці місцевої влади.

Важливо! Пряме "переоформлення" паю на ділянку під забудову юридично неможливе. Але через виділення, зміну цільового призначення або обмін – цілком реально.

