Когда можно расторгать договор?

Довольно часто арендодателя может не устраивать то, сколько прибыли приносит земля, которую он сдает в аренду, когда он даже может не перекрывать налог на землю. Адвокат Виталий Сокуренко в комментарии 24 Канала рассказал, что часть 3 статьи 31 Закона Украины "Об аренде земли" регламентирует, что договор аренды может быть расторгнут по соглашению сторон.

Читайте также Сколько стоит присвоить кадастровый номер земельному участку

Виталий Сокуренко Адвокат LEGAL STRATEGY Если согласие не достигнуто, досрочное расторжение осуществляется по решению суда, при этом одностороннее расторжение не допускается, если иное не предусмотрено законом или самим договором

Согласно ч. 4 ст. 31 Закона Украины "Об аренде земли", расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается, если иное не предусмотрено законом или самим договором. Однако, из этого предписания существует два исключения:

если арендодателю такое право предусмотрено договором аренды;

если арендатор задерживает выплату арендной платы более чем на 3 месяца, арендодатель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке (ст. 782 Гражданского Кодекса Украины).

Виталий Сокуренко отмечает, что во всех других случаях по требованию любой стороны договор аренды может быть досрочно расторгнут только по решению суда.

Важно! То есть, по словам адвоката, экономическая невыгодность не может быть автоматическим основанием для одностороннего расторжения.

Как в Украине вносить изменения в договор аренды земли: объясняют юристы