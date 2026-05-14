Почему возникают земельные споры между аграриями?

Юрист Ирина Заквацкая в комментарии 24 Канала рассказала, что на практике аграрные споры по захвату части поля или обработки чужого земельного участка возникают довольно часто, особенно во время посевной кампании. Судебная практика по таким спорам является довольно распространенной, а Верховный Суд неоднократно высказывал правовые позиции относительно самовольного занятия земельных участков.

Ирина Заквацкая Помощник юриста юридической компании "Максим Боярчуков и партнеры" Самовольное использование части чужого земельного участка является нарушением права собственности или пользования землей. В таких случаях собственник имеет право требовать прекращения незаконного пользования, устранения препятствий в пользовании земельным участком и возмещения причиненных убытков.

В то же время, по ее словам, на практике следует различать самовольное использование чужой земли и споры о неправильном определении границ земельных участков в документации или Государственном земельном кадастре, поскольку способы защиты в таких случаях могут отличаться.

Как правильно зафиксировать нарушение?

Прежде всего, по словам Ирины Заквацкой, важно должным образом зафиксировать факт нарушения. Даже если владелец уверен, где проходит граница участка, для суда ключевое значение имеют официальные результаты геодезических измерений. Для этого следует привлечь сертифицированного инженера-землеустроителя, который осуществит восстановление границ земельного участка в натуре (на местности). По результатам составляется соответствующий акт с фиксацией межевых знаков.

Именно этот документ в дальнейшем может стать одним из основных доказательств того, что часть земельного участка фактически используется другим лицом,

– отмечает юрист.

Дополнительно, по ее мнению, целесообразно зафиксировать факт обработки земли: провести фото- и видеофиксацию, при необходимости вызвать полицию для фиксации факта пребывания лиц и техники на земельном участке, а также обратиться в территориальный орган Госгеокадастра для проведения проверки соблюдения земельного законодательства. В случае спора относительно фактического прохождения границ суд может назначить земельно-техническую экспертизу.

Практические шаги для владельца земельного участка:

провести восстановление границ земельного участка через сертифицированного землеустроителя;

зафиксировать использование земли посторонним лицом;

обратиться в территориальный орган Госгеокадастра или органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль за использованием и охраной земель;

собрать документы, подтверждающие право собственности или пользования земельным участком;

в случае отказа добровольно освободить землю – обращаться в суд.

Какие права имеет собственник земли?

В соответствии со статьей 212 Земельного кодекса Украины самовольно занятые земельные участки подлежат возврату собственникам или законным пользователям без возмещения расходов, понесенных нарушителем во время незаконного пользования землей.

То есть лицо, которое незаконно засеяло или обработало чужой участок, не может требовать компенсации расходов на семена, удобрения или проведения полевых работ. Кроме того, владелец имеет право требовать возмещения убытков, в частности упущенной выгоды – доходов, которые он мог бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено. Такое право предусмотрено статьями 22 и 1166 Гражданского кодекса Украины,

– говорит Ирина Заквацкая.

Верховный Суд в своей практике отмечает: для взыскания упущенной выгоды необходимо доказать не только теоретическую возможность получения дохода, но и то, что лицо принимало конкретные меры для его получения – например, планировала посев, заключала договоры или осуществляла хозяйственную деятельность.

Судебная практика также исходит из того, что надлежащим способом защиты в подобных спорах может быть:

иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком;

взыскание убытков, причиненных незаконным использованием земли;

в отдельных случаях – истребования земельного участка из чужого незаконного владения.

Юрист отмечает, что Большая Палата Верховного Суда неоднократно отмечала, что самовольное занятие земельного участка не лишает владельца права владения им, а потому эффективным способом защиты является именно негаторный иск.

Важно! Также Ирина Заквацкая предостерегает, что владельцам земельных участков следует помнить, что любое использование земельного участка без надлежаще оформленного права собственности или аренды является незаконным, даже если границы не ограждены или на местности отсутствуют межевые знаки. В то же время основное юридическое значение имеют сведения и координаты, внесены в Государственный земельный кадастр, если иное не будет установлено по результатам исследования технической документации или судебной экспертизы.

Если хотите землю с краю поля: как законно обменять пай в 2026 году?

В то же время очень часто чужую землю начинают обрабатывать случайно, спутав границы. Особенно часто это случается, когда ваш земельный участок посреди поля. Чтобы уменьшить вероятность, что вы зацепите чужой участок, или кто-то залезет к вам – лучше сместить свой участок на край поля путем обмена.

Обмен земельными участками возможен только между законными владельцами с зарегистрированными правами собственности и без судебных обременений.

Процедура обмена включает проверку документов, согласование условий, заключение договора мены у нотариуса и регистрацию права собственности.

Обмен земельных участков в Украине является вполне законной процедурой, которая позволяет гражданам эффективнее распоряжаться своим имуществом. Однако успешное осуществление такой сделки зависит от правильного соблюдения всех законодательных требований и надлежащей подготовки документов.