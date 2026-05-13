Кто владеет землей под домом?

Согласно статье 377 Гражданского кодекса Украины, к лицу, которое приобрело право собственности на объект недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в определенном законом порядке, одновременно переходит право собственности или право пользования земельным участком, на котором размещен такой объект, говорится в Гражданском кодексе Украины.

В это время не происходит изменения его целевого назначения в объеме и на условиях, установленных для предыдущего владельца земельного участка, в порядке и на условиях, определенных законодательством.

В статье 120 Земельного кодекса Украины определено, как именно происходит переход права на земельный участок в случае приобретения прав собственности на размещенный на нем дом, его хозяйственного ведения, оперативного управления им (кроме многоквартирного дома).

Каким образом участок переходит новому владельцу?

Приобретают право собственности на земельные участки на основании приобретения:

по договору купли-продажи, ренты, дарения, мены, другим гражданско-правовым сделкам;

в случае бесплатной передачи из земель государственной и коммунальной собственности;

в случае приватизации земельных участков, которые были ранее предоставлены лицам в пользование;

в случае принятия наследства;

в случае выделения в натуре (на местности) принадлежащей им земельной доли (пая).

Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в случае приобретения в собственность объектов недвижимого имущества, расположенных на земельных участках.

Если физическое или юридическое лицо частного права приобретает в собственность жилой дом (кроме многоквартирного), размещен на земельном участке, находящемся в частной собственности предыдущего владельца, право собственности на такой земельный участок одновременно переходит к приобретателю объекта недвижимого имущества без изменения его целевого назначения.

Обратите внимание! В то же время если предыдущему владельцу принадлежала доля на земельный участок в праве общей собственности, к новому владельцу недвижимого имущества переходит право собственности на такую долю земельного участка. Аналогично соответствующая доля земельного участка переходит в право собственности приобретателю объекта недвижимого имущества в случае приобретения им доли в деле общей собственности такого имущества.

Как в 2026 году оформить огород, которым вы пользуетесь в течение многих лет?

Кроме частного дома многие также желают, чтобы у него был и свой огород. Однако даже если никто и ничто не мешает вам им пользоваться без оформления прав все же лучше его оформить официально.

Приватизация по давности пользования возможна для земли, что использовалась более 15 лет, если она не в частной собственности или аренде.

Для приватизации во время военного положения нужно собрать доказательства пользования и обратиться к юристу для подачи заявления в местный совет или суд.

Кроме того, люди, которые остались без жилья или потеряли землю в зоне боевых действий, могут претендовать на другие участки, и это тоже открывает правовые возможности. Однако это не означает автоматическое право. Нужно действовать юридически грамотно.