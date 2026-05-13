Хто володіє землею під будинком?

Згідно зі статтею 377 Цивільного кодексу України, до особи, яка набула право власності на об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано у визначеному законом порядку, одночасно переходить право власності або право користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт, йдеться у Цивільному кодексі України.

У цей час не відбувається зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього власника земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених законодавством.

У статті 120 Земельного кодексу України визначено, як саме відбувається перехід права на земельну ділянку у разі набуття прав власності на розміщений на ній будинок, його господарського відання, оперативного управління ним (крім багатоквартирного будинку).

Яким чином ділянка переходить новому власнику?

Набувають право власності на земельні ділянки на підставі придбання:

за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

у разі безоплатного передання із земель державної та комунальної власності;

у разі приватизації земельних ділянок, що були раніше надані особам у користування;

у разі прийняття спадщини;

у разі виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю).

Іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення у разі придбання у власність об'єктів нерухомого майна, що розташовані на земельних ділянках.

Якщо фізична або юридична особа приватного права набуває у власність жилий будинок (крім багатоквартирного), розміщений на земельній ділянці, що перебуває у приватній власності попереднього власника, право власності на таку земельну ділянку одночасно переходить до набувача об'єкта нерухомого майна без зміни її цільового призначення.

Зверніть увагу! Водночас якщо попередньому власнику належала частка на земельну ділянку у праві спільної власності, до нового власника нерухомого майна переходить право власності на таку частку земельної ділянки. Аналогічно відповідна частка земельної ділянки переходить у право власності набувачу об'єкта нерухомого майна в разі набуття ним частки у справі спільної власності такого майна.

Як у 2026 році оформити город, яким ви користуєтесь протягом багатьох років?

Окрім приватного будинку багато хто також бажає, щоб у нього був і свій город. Однак навіть якщо ніхто і ніщо не заважає вам ним користуватися без оформлення прав все ж краще його оформити офіційно.

Приватизація за давністю користування можлива для землі, що використовувалась понад 15 років, якщо вона не у приватній власності або оренді.

Для приватизації під час воєнного стану потрібно зібрати докази користування та звернутись до юриста для подачі заяви до місцевої ради чи суду.

Крім того, люди, які залишилися без житла або втратили землю в зоні бойових дій, можуть претендувати на інші ділянки, і це теж відкриває правові можливості. Однак це не означає автоматичне право. Потрібно діяти юридично грамотно.