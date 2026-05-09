Как оформить огород возле дома?

Люди, которые пользуются огородом не всегда знают, можно ли его приватизировать за давностью пользования, сообщает "Земельный фонд Украины". Особенно людей интересует возможность оформления сейчас, во время войны.

По словам специалистов, оформить землю сейчас можно, но есть нюансы. Прежде всего, необходимо знать, что такое приватизация по давности пользования.

Приватизация за давностью пользования распространяется на такие виды земель:

Огороды возле дома (если нет правоустанавливающих документов);

Земля, что использовалась не менее 15 лет;

Участок не должен быть в частной собственности другого лица или переданной в аренду официально.

Как сейчас приватизировать землю?

Во время действия военного положения в Украине упрощен ряд процедур, в частности ОМС могут оперативно рассматривать обращения, а некоторые регистрационные действия проводятся в условиях упрощенного доступа к реестрам.

Кроме того, люди, которые остались без жилья или потеряли землю в зоне боевых действий, могут претендовать на другие участки, и это тоже открывает правовые возможности. Однако это не означает автоматическое право. Нужно действовать юридически грамотно.

Что надо сделать:

Подготовить доказательства пользования: фото, соседские подтверждения, старые квитанции, акты, решения сельсовета, инвентаризационные документы;

Обратиться к юристу для анализа ситуации;

Подать заявление в местный совет или суд – в зависимости от обстоятельств.

Может ли один из собственников расторгнуть аренду земли: ответ юристов

Расторжение договора аренды земли возможно только с согласия всех совладельцев, независимо от типа собственности.

Если один из совладельцев хочет расторгнуть договор, а другой нет, спор решается в судебном порядке.

В таком случае спор между совладельцами подлежит разрешению в судебном порядке. После чего может быть решена судьба договора аренды земли. Такие требования могут рассматриваться в одном судебном процессе с привлечением арендатора.