Чому виникають земельні спори між аграріями?

Юристка Ірина Заквацька у коментарі 24 Каналу розповіла, що на практиці аграрні спори щодо захоплення частини поля або обробітку чужої земельної ділянки виникають доволі часто, особливо під час посівної кампанії. Судова практика у таких спорах є доволі поширеною, а Верховний Суд неодноразово висловлював правові позиції щодо самовільного зайняття земельних ділянок.

Ірина Заквацька Помічник юриста юридичної компанії "Максим Боярчуков та партнери" Самовільне використання частини чужої земельної ділянки є порушенням права власності або користування землею. У таких випадках власник має право вимагати припинення незаконного користування, усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою та відшкодування завданих збитків.

Водночас, за її словами, на практиці варто розрізняти самовільне використання чужої землі та спори щодо неправильного визначення меж земельних ділянок у документації або Державному земельному кадастрі, оскільки способи захисту в таких випадках можуть відрізнятися.

Як правильно зафіксувати порушення?

Насамперед, за словами Ірини Заквацької, важливо належно зафіксувати факт порушення. Навіть якщо власник впевнений, де проходить межа ділянки, для суду ключове значення мають офіційні результати геодезичних вимірювань. Для цього варто залучити сертифікованого інженера-землевпорядника, який здійснить відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). За результатами складається відповідний акт із фіксацією межових знаків.

Саме цей документ надалі може стати одним із основних доказів того, що частина земельної ділянки фактично використовується іншою особою,

– наголошує юристка.

Додатково, на її думку, доцільно зафіксувати факт обробітку землі: провести фото- та відеофіксацію, за потреби викликати поліцію для фіксації факту перебування осіб і техніки на земельній ділянці, а також звернутися до територіального органу Держгеокадастру для проведення перевірки дотримання земельного законодавства. У разі спору щодо фактичного проходження меж суд може призначити земельно-технічну експертизу.

Практичні кроки для власника земельної ділянки:

провести відновлення меж земельної ділянки через сертифікованого землевпорядника;

зафіксувати використання землі сторонньою особою;

звернутися до територіального органу Держгеокадастру або органу, уповноваженого здійснювати державний контроль за використанням та охороною земель;

зібрати документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

у разі відмови добровільно звільнити землю – звертатися до суду.

Які права має власник землі?

Відповідно до статті 212 Земельного кодексу України самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам або законним користувачам без відшкодування витрат, понесених порушником під час незаконного користування землею.

Тобто особа, яка незаконно засіяла або обробила чужу ділянку, не може вимагати компенсації витрат на насіння, добрива чи проведення польових робіт. Крім того, власник має право вимагати відшкодування збитків, зокрема упущеної вигоди – доходів, які він міг би реально отримати за звичайних обставин, якби його право не було порушене. Таке право передбачене статтями 22 та 1166 Цивільного кодексу України,

– говорить Ірина Заквацька.

Верховний Суд у своїй практиці наголошує: для стягнення упущеної вигоди необхідно довести не лише теоретичну можливість отримання доходу, а й те, що особа вживала конкретних заходів для його отримання – наприклад, планувала посів, укладала договори або здійснювала господарську діяльність.

Судова практика також виходить із того, що належним способом захисту у подібних спорах може бути:

позов про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою;

стягнення збитків, завданих незаконним використанням землі;

в окремих випадках – витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння.

Юристка наголошує, що Велика Палата Верховного Суду неодноразово зазначала, що самовільне зайняття земельної ділянки не позбавляє власника права володіння нею, а тому ефективним способом захисту є саме негаторний позов.

Важливо! Також Ірина Заквацька застерігає, що власникам земельних ділянок варто пам'ятати, що будь-яке використання земельної ділянки без належно оформленого права власності чи оренди є незаконним, навіть якщо межі не огороджені або на місцевості відсутні межові знаки. Водночас основне юридичне значення мають відомості та координати, внесені до Державного земельного кадастру, якщо інше не буде встановлено за результатами дослідження технічної документації або судової експертизи.

Якщо хочете землю скраю поля: як законно обміняти пай у 2026 році?

Водночас дуже часто чужу землю починають обробляти випадково, сплутавши межі. Особливо часто це трапляється, коли ваша земельна ділянка посеред поля. Щоб зменшити ймовірність, що ви зачепите чужу ділянку, чи хтось залізе до вас – краще змістити свою ділянку на край поля шляхом обміну.

Обмін земельними ділянками можливий лише між законними власниками з зареєстрованими правами власності та без судових обтяжень.

Процедура обміну включає перевірку документів, узгодження умов, укладення договору міни у нотаріуса та реєстрацію права власності.

Обмін земельних ділянок в Україні є цілком законною процедурою, яка дозволяє громадянам ефективніше розпоряджатися своїм майном. Проте успішне здійснення такої угоди залежить від правильного дотримання всіх законодавчих вимог та належної підготовки документів.