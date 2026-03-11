На Одещині розпочалась посівна

"Агрофірма "Південна", що входить до складу Tekom Agro Group, розпочала весняну посівну кампанію на півдні Одеської області, про це повідомили в агрогрупі у Facebook. Зокрема, у Білгород-Дністровському районі стартував посів сочевиці.

За словами директора господарства Олексія Логінова, площі під цією культурою цього року значно збільшили – майже вдвічі порівняно з 2025 роком, до 670 гектарів. У компанії пояснюють таке рішення результатами минулого сезону.

Досвід минулого року показав, що навіть у посушливих умовах Бессарабії можна успішно вирощувати сочевицю. Канадський сорт Максим продемонстрував непогану продуктивність, тому культура стала частиною нашої сівозміни,

– розповів заступник директора з виробництва "Агрофірми "Південна"" Руслан Гриценко.

Водночас у Миколаївській області до посівної долучилося ТОВ "СП "ПАЕК"". Підприємство розпочало сівбу ранньої моркви. У компанії повідомили, що грядки були підготовлені заздалегідь, а в ґрунті наразі достатньо вологи для отримання дружних сходів та активного розвитку рослин.

Зверніть увагу! У компанії зазначили, що посів проводять з дотриманням усіх технологічних вимог. Наразі застосовується норма висіву 0,8 мільйона насінин на гектар, що дозволить забезпечити оптимальну густоту стояння рослин.

