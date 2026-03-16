Морковь в Украине начала дешеветь

В Украине в течение двух недель подряд фиксируют снижение отпускных цен на морковь, сообщают аналитики проекта EastFruit. Они говорят, что ключевым фактором удешевления стала теплая погода.

Смотрите также Джунгли из супермаркета: как менеджеры "Сильпо" помогли мужчине собрать экзотические семена

По словам экспертов, потепление способствует быстрому ухудшению качества моркови в хранилищах, поэтому производители стараются как можно быстрее реализовать продукцию, особенно низкого качества.

Обратите внимание! Сейчас морковь продают по 6–12 гривен за килограмм (0,14–0,27 доллара США за килограмм), что в среднем примерно на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Фермеры объясняют снижение цен увеличением предложения на рынке. Хозяйства, которые ранее сдерживали продажи, начали активнее реализовывать имеющиеся объемы продукции. Дополнительное давление на рынок создает значительное количество некондиционных корнеплодов, что также влияет на стоимость качественной моркови.

Важно! В то же время нынешние цены уже существенно отличаются от прошлогодних показателей. По состоянию на сейчас морковь в Украине стоит в среднем на 72% дешевле, чем в первой декаде марта 2025 года.

Украинские садоводы присматриваются к Индии: экспорт яблок может достичь полмиллиарда гривен