Цены на овощи в Украине в основном падали

На украинском рынке овощей сохраняется тенденция к снижению цен на ряд популярных позиций, сообщают аналитики EastFruit. В частности, дешевеют белокочанная капуста (с 8 – 11 до 8 – 10 гривен за килограмм), картофель (с 12 – 14 до 10 – 12 гривен за килограмм) и морковь (с 10 – 14 до 10 – 12 гривен за килограмм), а также начал снижаться в стоимости столовая свекла (с 10 – 12 до 9 – 11 гривен за килограмм).

Кроме того, вторую неделю подряд на фоне роста предложения снижаются цены на пекинскую капусту (с 25 – 30 до 23 – 27 гривен за килограмм). В то же время в тепличном сегменте наблюдается противоположная тенденция: дорожают огурцы (с 100 – 180 до 150 – 220 гривен за килограмм) и помидоры (с 110 – 125 до 140 – 155 гривен за килограмм).

Также выросли цены на брокколи (с 125 – 135 до 130 – 140 гривен за килограмм) и чеснок (с 100 – 120 до 115 – 130 гривен за килограмм). На рынке появилась ранняя тепличная редиска редиска, которая сейчас продается дороже, чем продукция из хранилищ. В сегменте зелени повысились цены на салат, петрушку и укроп.

Обратите внимание! Во фруктовом сегменте подорожали бананы (с 65 – 75 до 70 – 75 гривен за килограмм) и хурма (с 50 – 70 до 85 – 90 гривен за килограмм). Зато увеличение предложения земляники садовой заставило продавцов снижать цены на эту ягоду (с 380 – 420 до 180 – 250 гривен за килограмм). Также подешевели мандарины, грейпфруты и авокадо.

