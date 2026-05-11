Морозы ударили по садам Польши и соседних стран
В Европе растет беспокойство из-за возможного резкого сокращения урожая яблок после весенних ночных заморозков, сообщает Fresh Plaza. По словам трейдера компании Bel'Export Тони Дерваэля, в Польше потери могут составлять от 30% до 50%.
Польша ежегодно производит около 4 – 5 миллионов тонн яблок и является крупнейшим производителем в Европейском Союзе. В то же время серьезные убытки понесли также Украина, Молдова и Беларусь, которые вместе выращивают более 2 миллионов тонн яблок.
Пострадали не только яблоневые сады. Из-за поздних морозов значительные потери понесли ягодные культуры и сливы. Эксперты также проверяют, не повредили ли деревья сильные зимние морозы, когда температура опускалась ниже минус 20 градусов.
В Европе прогнозируют дефицит яблок и рост цен
Эксперты ожидают, что из-за потери урожая европейское производство яблок может сократиться минимум на 2 миллиона тонн. Это может опустить общий объем производства ниже уровня потребления, который оценивают в 10 миллионов тонн.
Аналитики напоминают, что похожая ситуация уже была в 1991 году, когда дефицит около 2 миллионов тонн вызвал удвоение цен на яблоки, включая остатки предыдущего урожая.
Сейчас на рынке еще сохраняются большие запасы яблок прошлого сезона, что сдерживает цены. Однако возможное сокращение урожая в Восточной Европе может частично стабилизировать ситуацию для производителей.
Также ожидаются изменения в экспортных потоках. Страны Восточной Европы традиционно поставляли яблоки на рынок России, и в случае падения производства другим государствам придется компенсировать этот дефицит.
Какие сейчас цены на яблоки в украинских магазинах?
Сейчас, согласно данным "Минфина", в украинских супермаркетах установилась такая стоимость яблок:
- Metro 42 гривны за килограмм;
- Novus 39,99 гривны за килограмм;
- АТБ 39,90 гривны за килограмм;
- Auchan 38,90 гривны за килограмм;
- Сильпо 40 гривен за килограмм.
Производители яблок работают наугад: рынок не знает реальных запасов
Украинские производители яблок тоже столкнулись со значительными трудностями, однако они связаны с несколько иными факторами, чем у польских фермеров.
Украинский рынок яблок сталкивается с неопределенностью из-за отсутствия точной информации о запасах.
Поэтому производителям и трейдерам сложно прогнозировать дальнейшую динамику цен и планировать продажи.
В результате часть хозяйств пытается быстро реализовать продукцию, опасаясь падения цен, тогда как другие наоборот откладывают продажи до завершения сезона в надежде получить более высокую стоимость.