Почему дорожают украинские тепличные помидоры?

На прошлой неделе украинские тепличные комбинаты начали поставлять на рынок первые партии помидоров нового сезона, сообщает EastFruit. В то же время объемы продукции остаются ограниченными из-за неблагоприятных погодных условий.

Несмотря на более ранний старт сезона по сравнению с прошлым годом, предложение пока не покрывает спрос. Это и поддерживает восходящий ценовой тренд в сегменте.

Сейчас тепличные хозяйства реализуют томаты по цене 150–170 гривен за килограмм. Это в среднем на 66% дороже, чем в начале сезона 2025 года.

Импорт удерживает рынок, но дешевле не становится

Основную долю предложения на рынке пока формируют импортные томаты, в частности из Турции. Они продаются несколько дешевле украинской продукции, но также остаются на высоком уровне.

Цены на импортные помидоры колеблются в пределах 130–150 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов партий.

Участники рынка ожидают, что существенное увеличение предложения местных томатов возможно не ранее чем через две недели. Именно тогда цены могут начать постепенно стабилизироваться.

Сейчас, по данным "Минфина", в популярных сетях украинских супермаркетов установились такие цены на помидоры:

Auchan 302,60 гривны за килограмм;

Metro 217,36 гривны за килограмм;

Novus 194 гривен за килограмм.

