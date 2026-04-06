Почему дешевеют тепличные огурцы?

На прошлой неделе на украинском рынке начали снижаться цены на тепличные огурцы, сообщает EastFruit. Основной причиной стала теплая и солнечная погода, которая значительно ускорила созревание овощей в теплицах.

Объемы сбора продукции в хозяйствах резко выросли, что привело к увеличению предложения. В таких условиях производители вынуждены постепенно снижать отпускные цены, чтобы реализовать продукцию.

По состоянию на конец недели тепличные комбинаты продавали огурцы в пределах 125–165 гривен за килограмм, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Спрос падает, импорт давит на рынок

Дополнительным фактором снижения цен стало ослабление спроса. Несмотря на удешевление, тепличные овощи остаются относительно дорогими для потребителей, что сдерживает продажи.

В то же время на рынке сохраняется стабильное присутствие импортной продукции, которая стоит дешевле - обычно до 100 гривен за килограмм. Это также усиливает конкуренцию и давит на цены украинских производителей.

Несмотря на текущее снижение, огурцы в Украине все еще продаются примерно на 25% дороже, чем в этот же период прошлого года, что свидетельствует об общем высоком уровне цен в сегменте.

Сейчас, по данным "Минфина", в супермаркетах Украины установились такие цены на огурцы:

Auchan 169 гривен за килограмм;

Metro 165,36 гривны за килограмм;

Megamarket 213 гривен за килограмм;

Сильпо 179 гривен за килограмм;

АТБ 169,89 гривны за килограмм.

