Який попит на овочі та фрукти у квітні 2026 року?

Про те, на які продукти зростає попит і як змінюється їхня ціна, йдеться на ресурсі EastFruit.

Попитом найбільше користувались продукти борщового набору, хоча їхня пропозиція зменшується. Однак лідером продажів на тижні стала картопля, де купівля зростає.

Збільшується пропозиція від продавців огірка та редиски. Що ж стосується капусти, то пекінку пропонували рідше, ніж броколі.

Щодо білоголової капусти – ціни зменшилися, а ось вартість помідорів продовжує зростати.

Натомість у фруктово-ягідному сегменті побільшало продажів яблук.



Як змінився попит на овочі та фрукти протягом останнього тижня / Інфографіка EastFruit

Як змінилися ціни на овочі та фрукти?

Так, ціни на білокачанну капусту продовжують зменшуватись. Якщо тиждень тому відпускні ціни на продукт були на рівні 6 – 9 гривень за кілограм, то нині показник становить 2 – 8 гривень за кілограм.

Однак ціни на молоду капусту різко зросли до 80 – 95 гривень/кілограм, проти попередніх 25 – 30 гривень. Щодо пекінської капусти, вартість збільшилась майже вдвічі. Так, відпускні ціни на кілограм стартують від 43 гривень і залишаються в межах 48 гривень. Напередодні ж показник був 27 – 32 гривні.

Столовий буряк здорожчав, його відпускна ціна становила 8 – 10 гривень/кілограм. Що ж стосується вартості помідорів – через обмежену пропозицію ціна кілограма овоча зросла на 20 гривень, до 180 – 190 гривень.

Зауважте! За даними сайту Мінфін станом на 12 квітня середня ціна за кілограм червоних помідорів у супермаркетах становила 262,44 гривні. А ось рожеві помідори коштували ще дорожче – у середньому 348,43 гривні за кілограм.

Зокрема кабачки та баклажани незначно здешевшали. Остання ціна минулого тижня становила 125 – 135 гривень/кілограм та 190 – 210 гривень/кілограм відповідно.

Дешевшає також зелень. Ціни на зелену цибулю впали від 200 – 220 гривень до 100 – 160 гривень за кілограм. Кріп коштував 345 – 355 гривень, що на 45 – 55 гривень дешевше. Зменшилися в ціні до 345 – 355 гривень за кілограм і 90 – 120 гривень за кілограм відповідно петрушка та салат.

Відпускна ціна на редис залишається стабільною, 68 – 75 гривень за кілограм.

Ціни на картоплю теж дещо змінилися. Якщо раніше показник становив 5 – 12 гривень за кілограм, то остання відпускна ціна була на рівні 6 – 11 гривень.

Щодо фруктів – цінова ситуація стабільна. Гранична межа вартості яблук знизилась до 18 гривень за кілограм, хоча раніше була на рівні 25 гривень. Зокрема здорожчала полуниця в межах 10 гривень. Оновлені ціни 160 – 180 гривень/кілограм.



Як змінилися ціни на овочі, фрукти та зелень протягом останнього тижня / Скриншот таблиць EastFruit

Що буде з цінами на врожай у 2026 році?

У коментарі для AgroPortal президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник розповів, що новий сезон, який розпочинається у квітні, матиме суттєві зміни.

На початку 2025 року аграрії засіяли багато площ овочевими культурами, таким чином ми отримали значне перевиробництво, при цьому попит просідає. Тому що на дорожчі нішеві овочі та фрукти він більше корелює з рівнем купівельної спроможності споживача. Кореляція попиту на борщовий набір все ж таки менша, оскільки це базові овочі,

– пояснив Баштанник.

Іншими словами це означає, що коли середні ціни овочів борщового набору залишаються в межах 10 гривень за кілограм, то фермери реалізують продукцію по 6 – 7 гривень/кілограм. Така ситуація невигідна, тому висаджувати овочів будуть менше і ціни на них зростатимуть.

Ціни на борщовий набір зростуть внаслідок вищої собівартості, інфляції та зменшення площ під овочевими цього сезону. Той, хто посіяв торік капусту й сьогодні продає її по 5 гривень/кілограм, незадоволений і, очевидно, вдруге не сіятиме,

– додав експерт.

Тобто через низькі ціни та малу окупність у новому сезоні фермерам буде простіше засадити менше овочів і створювати на меншу кількість продуктів більший попит. Тоді вартість буде збільшуватись, а цінові умови для господарів стануть вигіднішими.

