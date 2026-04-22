Чому Ормузька протока критична для агросектору?

Ормузька протока є одним із ключових логістичних вузлів світу, повідомляє Financial Times. Через неї проходить близько п'ятої частини глобального експорту нафти і газу, а також значна частка морської торгівлі добривами.

Саме добрива є критичним фактором для стабільності аграрного виробництва. Перебої з їх постачанням неминуче призводять до зниження врожайності та подальшого зростання цін на продукти.

Представник компанії Vitol Пабло Галанте Ескобар попередив, що нинішня ситуація є нестійкою: падіння попиту на газ з боку промисловості вже досягло близько 40%, а виробництво аміаку, ключового компонента добрив, опинилося під ударом.

Логістичний колапс і зростання витрат

Блокування протоки спричинило масштабні зміни в глобальних ланцюгах постачання. Зокрема, азійські імпортери почали переорієнтовуватися на альтернативні джерела енергоносіїв, що перевантажило інші транспортні маршрути.

Серйозне навантаження відчув Панамський канал, де утворилися черги суден до 40 днів. Це суттєво підвищило вартість перевезень: доставка зерна на окремих напрямках подорожчала на 50–60 відсотків.

Як зазначає аналітикиня Clarksons Луїза Фолліс, великі нафтові компанії готові платити значні суми за пріоритетний прохід, тоді як аграрний сектор не має таких фінансових можливостей.

Ризики для ринку та можливий ціновий шок

Аналітики попереджають, що глобальні ринки недооцінюють масштаб потенційної кризи. Навіть кілька місяців перебоїв можуть вплинути на врожайні цикли наступних років і спричинити дефіцит продовольства.

За словами представника Louis Dreyfus Company Віджай Чакраварті, учасники ринку не готові до тривалих збоїв у постачанні.

Додатковим фактором ризику є дефіцит сірки – важливої сировини для виробництва добрив. Якщо уряди почнуть накопичувати запаси на тлі паніки, це може миттєво спровокувати різке зростання цін. Найбільш уразливими залишаються країни, які залежать від імпорту продовольства.

