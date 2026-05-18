Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пакистанский источник.

На чем настаивают стороны?

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что позиция Тегерана была передана американской стороне через Пакистан, однако деталей не раскрыл.

Как отмечают в Reuters, несмотря на действие хрупкого перемирия, которое установилось после шести недель войны на Ближнем Востоке, переговоры зашли в тупик. Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня "находится аппарате жизнеобеспечения".

Пакистанский источник не уточнил содержание обновленного предложения, но отметил, что стороны постоянно меняют свои требования.

В частности, в Вашингтоне настаивают на сворачивании ядерной программы Ирана и разблокировании Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых энергоресурсов.

Иран, со своей стороны, требует компенсаций за нанесенный войной ущерб, прекращения блокады портов и остановки боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.

Трамп в соцсетях заявил, что время для Ирана "истекает", и призвал к быстрым решениям.

Как сообщает Axios, Дональд Трамп во вторник, 19 мая, проведет встречу с главными советниками по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить варианты возможного возобновления военных действий.

Представитель МИД Ирана заявил, что Тегеран готов к любому развитию событий.

Что касается их угроз, будьте уверены, что мы полностью осознаем, как должным образом реагировать даже на малейшую ошибку со стороны противоположной стороны,

– сказал он.

Как сообщают журналисты, после вступления в силу перемирия в апреле интенсивность боевых действий снизилась, однако до сих пор фиксируются запуски беспилотников с территории Ирана по странам Персидского залива, где размещены американские военные базы.

Часть атак привела к инцидентам, в частности пожара на объекте ядерной энергетики в ОАЭ, а Саудовская Аравия заявила о перехвате нескольких дронов.

Важно! Из-за войны в Иране Россия продолжает зарабатывать большие суммы на энергоресурсах: цена на ее нефть Urals в этом месяце достигла самого высокого уровня с октября 2023 года. На фоне эскалации на Ближнем Востоке государственные выплаты российским энергетическим компаниям только в апреле достигли 359 миллиардов рублей, или примерно 4,8 миллиарда долларов.

Какие сценарии готовят в Пентагоне?

Издание The New York Times на днях сообщило, что советники Трампа уже подготовили планы, которые предусматривают возможное возобновление военных ударов в случае окончательного провала дипломатических переговоров.

Отмечается, что операция "Эпическая ярость", которая ранее была приостановлена после объявления перемирия, может быть возобновлена уже на ближайшей неделе или даже получить новое название. Министр обороны США Пит Гегсет также заявил, что Вашингтон имеет готовый план эскалации на случай необходимости.

В то же время в США рассматривают альтернативный сценарий, который может предусматривать частичный или полный вывод более 50 тысяч военнослужащих из региона. Это указывает на параллельную подготовку как к возможной эскалации, так и к вариантам урегулирования ситуации.