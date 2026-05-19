Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

Смотрите также Иран согласился передать обогащенный уран, но есть условие, – СМИ

Почему Трамп отсрочил удары по Ирану?

Лидеры Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов обратились к Трампу с просьбой воздержаться от запланированного военного удара по Ирану. Они отметили, что сейчас продолжаются активные переговоры и есть шанс достичь реального соглашения. По их мнению, будущие договоренности могут быть приемлемыми как для Соединенных Штатов, так и для всех стран Ближнего Востока и за его пределами.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что важным условием этого соглашения является полный отказ Ирана от ядерного оружия.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Это соглашение, что важно, будет включать ОТСУТСТВИЕ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ Ирана!,

– написал он.

По словам американского президента, из уважения к вышеупомянутым лидерам США не будут проводить запланированную атаку на Иран. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что американские силы остаются готовыми для полномасштабных действий, если приемлемой сделки не будет достигнуто.

Важно! Обозреватель The Financial Times Гидеон Рахман в комментарии 24 Канала объяснил, как от войны на Ближнем Востоке страдает Украина. По его словам, экономика России зависит от доходов от экспорта нефти и газа. И несмотря на системные атаки Украины на российские НПЗ – Кремль продолжает зарабатывать, поскольку цены на эти продукты постоянно растут из-за войны на Ближнем Востоке. Также стоит заметить, что россияне все же имеют ресурсы и мощности, чтобы восстанавливать объекты, которые повредила или разрушила Украина.

Что этому предшествовало?

Ранее СМИ писали, что на фоне разочарований процессом переговоров по войне на Ближнем Востоке Дональд Трамп "серьезнее, чем в течение последних недель", размышляет над восстановлением масштабных боевых действий.

Напомним, что недавний ответ Ирана на предложение о перемирии Трамп назвал "неприемлемым". Поэтому в Белом доме появилось сомнение, вообще ли Иран готов к реальному миру.

Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники отмечало, что после возвращения Трампа из Китая ближайшие его советники подготовили детальные планы восстановления военных ударов на случай, если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.

Тогда как чиновники с Ближнего Востока заметили, что США и Израиль ведут интенсивную подготовку с момента перемирия – к возможному возобновлению ударов уже на этой неделе.

Сейчас в регионе дислоцировано около 5 000 морских пехотинцев и 2 000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии.

Иран согласился отказаться от урана: какое условие назвал?

Иранский режим передал пакистанскими посредниками ответ на мирное предложение США. СМИ пишут, что в рамках соглашения Иран готов лишь заморозить, а не полностью остановить свою ядерную программу. Также в Тегеране сообщили о готовности передать 400 килограммов высокообогащенного урана, однако не США, а России.

В ответе также говорилось об Ормузском проливе, в частности Иран предлагает поэтапное и контролируемое открытие Ормузского пролива с участием посредников Пакистана и Омана.

Обновленное иранское предложение в целом предусматривает длительное поэтапное перемирие с политическими формулировками, которые позволили бы Тегерану "сохранить лицо".