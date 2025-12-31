Скільки на зброю виділить Румунія?

Уряд Румунії ухвалив рішення виділити на зброю для України 50 мільйонів євро, передає 24 Канал з посиланням на міністерку закордонних справ країни Оану Цою.

За словами глави МЗС, Румунія вирішила стати частиною ініціативи США, яка дозволяє формувати Пріоритетний список закупівель для оборони України (PURL), разом з іншими європейськими союзниками та міжнародними партнерами Києва.

Фінансування програми Бухарест здійснюватиме у межах бюджетних обмежень, закладених на 2025 рік.

Внесок Румунії в механізм PURL сприятиме досягненню справедливого й тривалого миру в шляхом посилення оборонних спроможностей України,

– наголосила Цою.

Міністерка додала, що участь Румунії у механізмі PURL також повністю відповідає її зобов'язанням в рамках НАТО. Також цей крок зміцнить регіональну безпеку та стратегічне партнерство країни зі США.

Цою упевнена, що нещодавня зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа і їхнє спілкування із європейськими лідерами дали новий імпульс зусиллям зі досягнення стійкого і справедливого миру.

Румунія робить свій внесок у європейський та союзницький дипломатичний діалог, а також у спільні зусилля, спрямовані на формування вагомих гарантій безпеки для України та всього регіону,

– підкреслила міністерка.

Зауважте! Після зустрічі із Зеленським у Флориді минулими вихідними Трамп заявив, що США з Україною погодили 95% питань потенційної мирної угоди, і залишилися нібито 1 – 2 пункти, які потребують обговорення.

Скільки коштів виділяють інші країни?

Раніше цього місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що до ініціативи із закупівлі озброєння США для української армії вже долучилися 21 країна.

Разом ці союзники Києва зробили зобовʼязання за програмою PURL на суму 4,18 мільярда доларів .

. Лише не зустрічі міністрів НАТО у Брюсселі на початку грудня вдалося домовитися щодо близько мільярда внесків в цю ініціативу.

Водночас заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекерінська повідомила, що Україна має отримати американського озброєння на 5 мільярдів доларів у межах PURL вже до кінця цього року.

А генсек НАТО Марк Рютте очікує, що внески за програмою зростуть до одного мільярда доларів щомісяця до кінця 2026 року.

Важливо! За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, програма PURL особливо важлива для посилення протиповітряної оборони України. Вона вже забезпечила приблизно 75% усіх ракет для систем Patriot і близько 90% ракет для інших систем ППО.

Хто ще долучився до PURL?