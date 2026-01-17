Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний зауважив 24 Каналу, що в Україні спостерігався дефіцит ракет до ППО Patriot. PAC-2, PAC-3 – це ракети до них.

"Тому можемо зробити обережний висновок, що у нас була нестача ракет саме для Patriot, які збивали цю балістику, завдяки чому сталася ця проблема. Ракети для Patriot є декількох поколінь. Це PAC-2, PAC-3", – сказав він.

Який найефективніший спосіб?

Павло Нарожний розповів, що виробництво ракет PAC-2, PAC-3 наразі є виключно в трьох країнах світу. США виготовляють приблизно 600 – 700 ракет на рік. Це набагато менше, ніж Росія може виробляти балістичних ракет.

Саудівська Аравія виготовляє виключно для себе, ніколи нікому не експортує. А Японія передавала ракети для України. Крім того, зараз стартує виробництво в Німеччині. Однак навряд чи наша держава отримає ракети від них.

Була інформація, що в обмін на українські дронові технології Україна теоретично може отримати ліцензоване виробництво ракет. Наприклад, якщо отримати його завтра, то першу ракету можна буде отримати приблизно через рік.

Тому що дуже складний з технологічного погляду процес виробництва цих ракет. Процес полімеризації палива йде приблизно декілька місяців. Сама ракета технологічно складна. Треба велика кількість складових, які закуповуються виключно в Китаї. Мовиться про рідкісноземельні метали,

– пояснив військовий експерт.

Декілька разів мовилося про те, що наше державне підприємство КБ "Луч" планує запустити нашу власну розробку ЗРК великого радіуса дії. Це аналог Patriot. Але рано говорити, що вже можна побачити якийсь робочий екземпляр.

Мені здається, що більш правильний напрямок – не будувати щит, яким ми будемо збивати російські ракети, а будувати власний меч. Тобто будувати наше виробництво ракет, якими ми можемо знищити виробництво росіян, де вони виготовляють "Кинджали", "Іскандер-М" та інші ракети, якими вони б’ють по Україні. Це було б набагато ефективніше,

– вважає Нарожний.

За його словами, тут в України є певні просування. Зокрема, британський Nightfall. Велика Британія планує у березні запустити модернізацію балістичних ракет та передати їх Україні.

