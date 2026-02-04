Що відомо про постачання американського СПГ Україні?

Про те, коли почнеться імпорт до України та з якою метою, йдеться у повідомленні посольства США в Україні.

Так, першу поставку американського СПГ (скраплений природний газ) планують на березень. Доставлять газ через "Вертикальний коридор", що з'єднує Україну з Грецією та проходить Болгарію, Румунію, Молдову.

Це є виграшною угодою для України та Америки, сповіщає про новий маршрут заміщення російського газу в Європі та демонструє, як американський бізнес підтримує енергетичну безпеку України,

– зазначили в посольстві.

Призначення "Вертикального коридору" в тому, щоб зменшити залежність від поставок Росії, тобто сприяти збільшенню диверсифікованих обсягів газу.

Які деталі угоди між українською та грецькою компаніями?

Відомо також про те, що задля цих поставок, український Нафтогаз співпрацюватиме з компанією Atlantic See LNG Trade та спільно розвиватиме постачання американського СПГ до Європи й України.

За повідомленням Групи "Нафтогаз", меморандум про співпрацю підписаний до 2050 року і передбачає довгострокове партнерство.

Це дозволить поетапно реалізовувати нові стратегічні проєкти: забезпечити стабільні довгострокові поставки LNG для України; інтегрувати нашу інфраструктуру в логістичні маршрути LNG до Європи; створити сталу систему постачання та зберігання американського LNG,

– зазначають в українській компанії.

У Нафтогазі переконані, що така домовленість – фундамент для трансатлантичної співпраці з партнерами та важливий крок для енергетичної стабільності України.

Що відомо про імпорт газу та ціни на нафту?

Раніше повідомлялося, що в 2026 році збільшиться імпорт газу. СПГ доставлятимуть до України через чотири країни.

Водночас через зростання цін на нафту у світі в Україні можемо чекати відповідного збільшення у вартості нафтопродуктів.