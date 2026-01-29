Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что Россия не хочет прекращать войну в Украине. Они участвуют в переговорах, но делают все, чтобы никакого результата не было.
Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина
Согласится ли Украина "отдать" Донбасс?
По словам Подоляка, Россия использовала фактически все инструменты против Украины, но не достигла своих целей. Они почти 4 года ведут полномасштабную войну против меньшей страны без значительных успехов.
Россия хочет полностью влиять на ситуацию в Украине. Их устроило бы, если бы тут существовала такая же конструкция как в Беларуси или хотя бы что-то похожее на ситуацию в Грузии.
Несмотря на это, они понимают, что война – единственный инструмент их субъектности. Это единственная возможность их на что-то влиять. Нет войны – нет Путина. Тогда есть внутренние конфликты в России между оккупантами. Ведь на всех не будет хватать "довольства",
– сказал Подоляк.
В любом случае Украина не собирается "отдавать" или "обменивать" свои территории. Это – невозможно.
Президент четко зафиксировал, что это невозможно ни в рамках нашей Конституции, ни в рамках международного права, ни в рамках общественного консенсуса в Украине. Это приведет к внутреннему напряжению в Украине. Президент максимально жестко защищает интересы государства,
– отметил Подоляк.
Мирные переговоры: последние новости
- Президент Владимир Зеленский готов встретиться с диктатором Путиным для обсуждения завершения войны. В России уже начали говорить, что встреча пока возможна только в Москве.
- В Кремле заявили, что следующий раунд переговоров состоится 1 февраля в Абу-Даби. Переговоры состоятся между представителями Украины и России.
- СМИ пишут, что мирные переговоры фактически зашли в тупик. Все упирается в три ключевых вопроса.