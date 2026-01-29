Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время онлайн-заседания Совета министров иностранных дел ЕС, сообщает пресс-служба МИД.

Что заявил Сибига о возможной встрече Зеленского и Путина?

В контексте мирных усилий и недавних переговоров в Абу-Даби Сибига отметил, что Украина рассматривает их как продолжение взаимодействия с США и дипломатических инициатив, которые получили новый импульс осенью прошлого года. По его словам, сейчас Киев совместно с Вашингтоном готовится к следующему раунду трехсторонних переговоров в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным, чтобы обсудить чувствительные вопросы – прежде всего территории и ЗАЭС. Публичная реакция Кремля на это в очередной раз показала, что Путин не хочет останавливать агрессию,

– подчеркнул министр.

Сибига также отметил, что в нынешней геополитической реальности только США и президент Дональд Трамп имеют реальные рычаги для принуждения Москвы к прекращению войны.

По его словам, России не удалось достичь существенных успехов на поле боя, а потери оккупационной армии продолжают расти. Украина ставит целью довести российские потери до уровня 50 тысяч в месяц, что, по мнению министра, может заставить Кремль пересмотреть свои планы.

Отдельно глава МИД подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию, блокирование российского "теневого флота" и использование замороженных активов как инструмента влияния. Он также подчеркнул, что поддержка Украины является инвестицией в безопасность всей Европы и призвал ЕС к стратегической автономии в вопросах обороны.

Как продвигаются мирные переговоры?