Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что происходит на Запорожском направлении. Он предположил, с какой целью появились сообщения об украинском контрнаступлении.
Возможно ли контрнаступление ВСУ на Запорожье?
Тимочко отметил, что противник в районе Гуляйполя Запорожской области скопил в большом количестве сил и средства. Однако господствующие высоты вокруг города держат Вооруженные Силы Украины.
"Такой возможностью, конечно, грех не воспользоваться, поэтому там просто усилились артиллерийские удары. И по вражеским смежникам, если находится слабое место, наносятся удары", – пояснил он.
В то же время пока Генеральный штаб ВСУ или соответствующие спикеры не озвучили то, что, действительно, происходит контрнаступательный удар, можно говорить лишь о том, что активизировались боевые действия на этом направлении. Или украинские силы, как заметил военный обозреватель, нашли слабое место в наступательных порядках противника и разбивают их.
"В большей степени склоняюсь к мнению, что это один из элементов российской пропаганды, который наложился на прекращение использования россиянами Starlink и на ограничение работы в России Telegram. Поэтому для оправдания провальных операций российских командиров они и накручивают ситуацию о якобы наступлении ВСУ", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан объяснил, что сейчас на Запорожском фронте происходят стабилизационные операции – это контрнаступательные действия, однако тактического уровня. Относительно стратегического контрнаступления Сил обороны, то сейчас, по его словам, они не имеют достаточно сил и средств.
В определенный момент россияне смогут заявить, как предположил военный обозреватель, что, мол, украинцы наступали, но мы несмотря на сложность коммуникации и благодаря уникальным российским технологиям, всех мы победили.
В то же время украинские силы всегда контратакуют, проводят контрудары и не только на этом направлении, но и на других, когда возникает возможность. Мы проводили эффективные операции в районе Покровска, Доброполье, на Купянском направлении,
– отметил Иван Тимочко.
Поэтому, по его мнению, нужно дождаться официальных комментариев по этому, ведь ситуация выглядит так, что, вероятно, состоялись контрудары, но это – контрнаступление, пока трудно подтвердить или опровергнуть. Тем более, что процесс привлечения резервов, определения направлений удара обычно требует определенного времени и даже тишины.
Что сообщают россияне об украинском контрнаступлении?
Российские военные блогеры распространили информацию, что украинские войска проводят контрнаступление вблизи пересечения границы Днепропетровской и Запорожской областей.
Россияне утверждают, что украинские войска, воспользовавшись туманной погодой и блокировкой Starlink у оккупантов, продвинулись вблизи Сосновки, Новоалександровки (на юго-восток от Александровки) и Нечаевки (на север от Гуляйполя), а также – к Терноватому (на северо-запад от Гуляйполя).
Представитель Сил обороны Юга Украины полковник Владислав Волошин отметил, линия фронта расположена минимум в 10 – 15 километрах от Терноватого, которое находится под контролем ВСУ. Также он опроверг сообщения российских милблогеров о якобы украинском "контрнаступлении" на границе Днепропетровской и Запорожской областей.
Аналитики Института изучения войны считают, что российские военкоры, вероятно, преувеличили успехи собственных наступлений на Александровском и Гуляйпольском направлениях. Поэтому сейчас сообщают о якобы украинском контрнаступлении, чтобы оправдать свой отход и возвращение на позиции.