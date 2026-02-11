Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що відбувається на Запорізькому напрямку. Він припустив, з якою метою з'явилися повідомлення про український контрнаступ.

Дивіться також Не наважувалася з 2023 року: військові експерти відповіли, чи готова Росія до великого наступу

Чи можливий контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі?

Тимочко наголосив, що противник в районі Гуляйполя Запорізької області скупчив у великій кількості сил і засоби. Однак панівні висоти довкола міста тримають Збройні Сили України.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

"Такою можливістю, звичайно, гріх не скористатися, тому там просто посилилися артилерійські удари. І по ворожих суміжниках, якщо знаходиться слабке місце, завдаються удари", – пояснив він.

Водночас поки Генеральний штаб ЗСУ чи відповідні речники не озвучили те, що, дійсно, відбувається контрнаступальний удар, можна говорити лише про те, що активізувалися бойові дії на цьому напрямку. Або українські сили, як зауважив військовий оглядач, знайшли слабке місце в наступальних порядках противника і розбивають їх.

"Більшою мірою схиляюся до думки, що це один з елементів російської пропаганди, який наклався на припинення використання росіянами Starlink і на обмеження роботи в Росії Telegram. Тому для виправдання провальних операцій російських командирів вони і накручують ситуацію про начебто наступ ЗСУ", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан пояснив, що зараз на Запорізькому фронті відбуваються стабілізаційні операції – це контрнаступальні дії, проте тактичного рівня. Щодо стратегічного контрнаступу Сил оборони, то зараз, за його словами, вони не мають достатньо сил та засобів.

В певний момент росіяни зможуть заявити, як припустив військовий оглядач, що, мовляв, українці наступали, але ми попри ускладненість комунікації і завдяки унікальним російським технологіям, всіх ми перемогли.

Водночас українські сили завжди контратакують, проводять контрудари і не тільки на цьому напрямку, а й на інших, коли виникає можливість. Ми проводили ефективні операції в районі Покровська, Добропілля, на Куп'янському напрямку,

– відзначив Іван Тимочко.

Тому, на його думку, потрібно дочекатися офіційних коментарів щодо цього, адже ситуація виглядає так, що, імовірно, відбулися контрудари, але чи це – контрнаступ, наразі важко підтвердити чи спростувати. Тим більш, що процес залучення резервів, визначення напрямків удару зазвичай потребує певного часу і навіть тиші.

Що повідомляють росіяни про український контрнаступ?