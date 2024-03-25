У межах Яришівської, Могилів-Подільської, Ямпільської, Студенянської територіальних громад Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області заборонено в’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років

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В'їзд дозволили особам, які мають на відповідній території земельні ділянки, проживають, чи навчаються там, але за умови, що у них є відповідні документи. Варто зазначити, що обмеження не стосуються також осіб, які прямують транзитом.

В’їзд осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, включно у вищезазначену смугу місцевості з використанням районних та сільських автомобільних доріг місцевого значення,

– додають у прикордонному загоні.

Також у вказаних громадах та населених пунктах заборонено перебувати на берегах річки Дністер на відстані менше ніж 30 метрів від урізу води: в період з 01 квітня по 30 вересня – з 23:00 до 05:00; в період з 01 жовтня по 31 березня – з 20:00 до 06:00.

Обмеження не поширюються на представників військових формувань, прикордонників, правоохоронних органів та інших державних службовців.

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