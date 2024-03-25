В пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенянской территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет
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Въезд разрешили лицам, которые имеют на соответствующей территории земельные участки, проживают, или учатся там, но при условии, что у них есть соответствующие документы. Стоит отметить, что ограничения не касаются также лиц, которые направляются транзитом.
Въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно в вышеупомянутую полосу местности с использованием районных и сельских автомобильных дорог местного значения,
– добавляют в пограничном отряде.
Также в указанных общинах и населенных пунктах запрещено находиться на берегах реки Днестр на расстоянии менее 30 метров от уреза воды: в период с 01 апреля по 30 сентября - с 23:00 до 05:00; в период с 01 октября по 31 марта - с 20:00 до 06:00.
Ограничения не распространяются на представителей военных формирований, пограничников, правоохранительных органов и других государственных служащих.
Что происходит на границе: последние новости
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