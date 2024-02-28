27 февраля в Закарпатской области отряд пограничников задержал группу из 6 мужчин, которая планировала незаконно пересечь границу.

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Им обещали, что все пройдет без проблем

Как рассказывают в ГПСУ, нарушителей заметили на границе с Венгрией. Увидев пограничников, мужчины пытались убежать. Тогда работники Госпогранслужбы были вынуждены открыть предупредительный огонь.

Испугавшись, уклонисты сдались.

Оказалось, что задержанные – жители разных регионов Украины, которых объединила одна цель – незаконный побег из страны, а также организаторы, которую этот побег обещали сделать "беспроблемной".

Известно, что двое жителей Донецкой области и четверо представителей Запорожской, Сумской, Тернопольской, Херсонской и Николаевской областей заплатили по 8 тысяч долларов каждый, чтобы беспрепятственно пройти в Венгрию вне КПП.

Сейчас в отношении уклонистов уже составили протоколы об админправонарушениях по фактам незаконного пересечения границы и злостного неповиновения пограничникам. Также в ГПСУ пытаются установить организаторов незаконного "похода".

Бежали переодетыми попапами

Пограничные отряды с начала полномасштабного вторжения продолжают вылавливать желающих уклониться от призыва. Так, в декабре 2023 года на границе с Молдовой была задержана группа из 4 мужчин. Все они были одеты в священнические рясы. Впрочем, настоящим попом из них оказался только один – действующий клирик церкви московского патриархата, ранее – протоиерей в казначействе Киево-Печерской лавры. Именно он поделился рясами с товарищами.

Известно, что нарушители заплатили за пересечение границы 12 тысяч долларов. Впрочем, организаторы, вместо того, чтобы сдержать обещание и провести клиентов тайными тропами в Молдову, устроили им экскурсию по озеру Кагал и высадили на противоположном берегу.