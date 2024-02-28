Журналистам ZAXID.NET стало известно, что говорится о депутате Козовского сельсовета Стрыйского района Николае Иваниковиче.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел ночью 11 февраля. Примерно в 01:10 из-за нарушения ПДД полицейские остановили авто Ford Ranger, за рулем которого находился Николай Иваникович. У водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Водитель скрылся, не пройдя проверку, полицейские преследовали его примерно 20 километров. После повторной остановки Николай Иваникович отказался пройти проверку на состояние опьянения и выйти из авто.

После этого депутат попытался наехать на полицейского, задев его зеркалом заднего вида. Правоохранитель, чтобы избежать наезда, зацепился за зеркало и водительскую дверь, затем вылез на крышу автомобиля. Водитель не остановил авто и продолжал движение, пытаясь сбросить полицейского с крыши автомобиля. Депутат проехал еще около 800 метров, пока авто не удалось остановить.

В отношении Николая Иваниковича возбудили уголовное дело за сопротивление правоохранителям и составили админпротоколы за нетрезвую езду и невыполнение требований об остановке.

Что известно о Николае Иванковиче

Депутат Николай Иваникович является предпринимателем. Он с 2015 года занимается лесопильным производством. На выборы в Козовской сельсовета шел как самовыдвиженец.

Интересно, что согласно судебному реестру, в 2023 году по Николаю Иваниковича дважды составляли протоколы о нетрезвой езду, однако в обоих случаях дела закрывали в суде за недостатком доказательств.