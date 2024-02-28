Журналістам ZAXID.NET стало відомо, що мовиться про депутата Козівської сільради Стрийського району Миколу Іваниковича.

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Подробиці інциденту

Інцидент трапився вночі 11 лютого. Приблизно о 01:10 через порушення ПДР поліцейські зупинили авто Ford Ranger, за кермом якого перебував Микола Іваникович. У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій втік, не пройшовши перевірку, поліцейські переслідували його приблизно 20 кілометрів. Після повторної зупинки Микола Іваникович відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння та вийти з авто.

Після цього депутат спробував наїхати на поліцейського, зачепивши його дзеркалом заднього виду. Правоохоронець, щоб уникнути наїзду, зачепився за дзеркало та водійські дверцята, потім виліз на дах автомобіля. Водій не зупинив авто та продовжував рух, намагаючись скинути поліцейського з даху автомобіля. Депутат проїхав ще близько 800 метрів, поки авто не вдалось зупинити.

Щодо Миколи Іваниковича порушили кримінальну справу через опір правоохоронцям та склали адмінпротоколи через нетверезу їзду та невиконання вимог про зупинку.

Що відомо про Миколу Іванковича

Депутат Микола Іваникович є підприємцем. Він із 2015 року займається лісопильним виробництвом. На вибори до Козівської сільради йшов як самовисуванець.

Цікаво, що згідно із судовим реєстром, у 2023 році щодо Миколи Іваниковича двічі складали протоколи про нетверезу їзду, проте в обох випадках справи закривали у суді через брак доказів.