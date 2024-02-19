Інцидент трапився 11 лютого вже після настання комендантської години. Поліцейські зупинили авто Ford Ranger, який порушив ПДР.

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Спробував двічі втекти від поліції

За кермом автомобіля – порушника виявився депутат Козівської сільради Стрийського району Львівщини. Поспілкувавшись із ним, правоохоронці помітили в чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Депутат своєю чергою відмовився пройти перевірку і втік з місця зупинки. Поліцейські почали переслідувати його на службовому авто.

Повторно затримати депутата вдалося лише за 20 кілометрів від попередньої зупинки. Однак він знову не схотів пройти перевірку на сп'яніння та відмовився вийти з машини.

Потім він здійснив спробу наїзду на поліцейського, зачепивши його дзеркалом заднього виду.

Правоохоронець, щоб не потрапити під колеса, зачепився за дзеркало та водійські дверцята, а потім виліз на дах автомобіля.

Втім, і тоді водій не зупинився та продовжував рух ще приблизно 800 метрів, водночас намагаючись скинути поліцейського з даху авто.

Як покарають горе-депутата

Відомо, що порушникові, крім адміністративної відповідальності, світить також й кримінальна – за опір правоохоронцям. Наразі суд відправив чоловіка під нічний домашній арешт на два місяці. Прокурор вимагав цілодобовий арешт, однак через те, що обвинувачений – утримувач багатодітної родини, йому заборонили покидати житло лише у нічний час доби з дев'ятої вечора і до сьомої ранку.

Збив насмерть велосипедиста

Депутати не вперше порушують правила дорожнього руху. Інколи така зневага до закону має трагічні наслідки. Так, наприклад, сталося в ситуації з депутатом Калуської міської ради Тарасом Бараничом.

Той, перебуваючи за кермо Volvo XC-60, наїхав на 76-річного велосипедиста. Постраждалий загинув на місці.

Як виявилося, міський обранець був у стані алкогольного сп'яніння.