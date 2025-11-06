Комары, которые таким необычным способом оказались на Гавайях, не обычные, а выращенные в лаборатории самцы, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Они переносят распространенную бактерию, из-за которой яйца диких самок после спаривания с такими самцами не будут вылупляться.

Интересно "Есть право выбора": украинка поделилась неожиданными преимуществами жизни в Болгарии

Зачем на Гавайи сбросили комаров?

Ученые надеются, что комары, которые сбросили в капсулах на Гавайи, помогут контролировать популяцию инвазивных комаров, живущих в большом количестве на архипелаге. И эти комары уничтожают популяции местных птиц, в частности редких гавайских медоносных птиц.

Эти птицы на островах являются основными опылителями и распространителями семян, и, кроме того, играют центральную роль в гавайской культуре. Впрочем, сейчас они находятся в крайне затруднительном положении: из более 50 видов птиц осталось только 17, и даже они находятся под угрозой исчезновения.

Только в прошлом году маленькая серая птица акикикики полностью вымерла в дикой природе. Представителей еще одного вида, желто-зеленого акекее, осталось около 100. И несмотря на то, что большое влияние на популяцию птиц имеют развитие городов и вырубка лесов, основной угрозой является птичья малярия, которая распространяется через комаров, пишет American Bird Conservancy.

Комары не являются местными насекомыми для Гавайев – впервые их заметили на архипелаге в 1826 году. Вероятно, их нечаянно завезли китобойные суда. И многие местные птицы не имели иммунитета к болезням, что переносили комары, и из-за этого вымерли. А из-за повышения температуры комары перемещаются и в горы – и теперь сокращение популяции птиц замечают еще и там.

Это постоянный марш комаров, которые движутся вверх, поскольку температура им позволяет, а птиц выталкивают все выше и выше, пока не остается места для выживания,

– поделился доктор Крис Фармер.

Борьба с комарами с помощью пестицидов – это может привести к нанесению вреда местным популяциям насекомых, например стрекозам и плодовым мушкам. Поэтому выпуск в дикую природу самцов комаров, зараженных бактериями под названием Wolbachia пока является лучшим решением. Со временем откладывание нежизнеспособных яиц самками поможет сократить популяцию.

Что еще нужно знать о новостях из-за рубежа?