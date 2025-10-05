Про це пише 24 Канал із посиланням на AP.

Як змінилася політика президента США?

Журналісти підкреслили, що різку зміну позиції Дональда Трампа щодо консервативного плану можна було помітити після його слів 2 жовтня про зустріч із Русом Воутом, відомим завдяки Project 2025. За словами президента, мета зустрічі – визначення, які з численних "демократичних агентств, більшість з яких є політичними шахрайствами", він рекомендує скоротити, і чи будуть ці скорочення тимчасовими, чи постійними.

Минулого року Трамп активно засуджував Project 2025 – масштабний план перебудови федерального уряду від Heritage Foundation, розроблений його союзниками та колишніми чиновниками адміністрації.

Цей ультраправий проєкт зробили центром своїх кампаній Джо Байден та Камала Гарріс. "Дональд Трамп і його маріонетки брехали про Project 2025, а тепер він веде країну прямо в нього", – сказав Аммар Мусса, колишній речник обох кампаній.

Демократи мали рацію, але це мене не заспокоює. Я злюся, що це відбувається після того, як нам казали, що цей документ не стане основою для адміністрації,

– каже директорка Офісу з управління та бюджету при Байдені Шаланда Янг.

Зараз Трамп наповнює свою адміністрацію авторами Project 2025: Рус Воут, "прикордонний цар" Том Хоман, ексдиректор ЦРУ Джон Реткліфф, радикальний противник імміграції Стівен Міллер, Брендан Карр (відповідальний за розділ про Федеральну комісію зі зв'язку).

У видання підкреслили, що президент США використовує шатдаун для швидкої реалізації планів Project 2025 – розширення президентської влади, скорочення держапарату, скасування мільярдів доларів програм.

Відомо, що Управління з питань менеджменту та бюджету США наказало готувати масові звільнення федеральних працівників, а не лише відправляти у відпустку, як раніше. Також адміністрація скасувала 8 мільярдів доларів на зелену енергетику у демократичних штатах і затримала 18 мільярдів доларів на транспортні проєкти в Нью-Йорку.

"Це план, який посилить владу Трампа. Це стане найгіршим кошмаром демократів", – вважає сенатор-республіканець Майк Лі. Спікер Палати представників Майк Джонсон додав, що шатдаун фактично передає Трампу "ключі від королівства", даючи йому контроль над тим, які політики й працівники залишаться.

